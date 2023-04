Il Ministro Zangrillo da Brindisi: ‘Lavoriamo per migliorare la macchina burocratica’

Nel comitato elettorale di Forza Italia incontro col ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, giunto a Brindisi per sostenere la candidatura a sindaco di Pino Marchionna. Presenti anche il commissario regionale azzurro, on. Mauro D’Attis, il vice commissario, sen. Dario Damiani e l’on. Andrea Caroppo.

