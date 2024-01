Polimnia, due giovani rossoverdi in prestito al Monopoli

Inizia una nuova avventura calcistica per due juniores rossoverdi: i classe 2005 Marcello Magistà, centrocampista e Mario Resta, difensore centrale, continueranno la loro stagione nella Primavera 2 del Monopoli, club di Serie C. Nei giorni scorsi è stato definito il passaggio in prestito dalla Polimnia al sodalizio biancoverde. “Sono due ragazzi di prospettiva – dice mister Tommaso Narraccio, supervisore tecnico rossoverde – fino a dicembre sono stati elementi importanti per la nostra Under 19 e spesso aggregati alla prima squadra. Ora entrambi hanno una bella occasione per mettersi in mostra in un campionato nazionale”.

