Polimnia-Bisceglie 2-0: decidono Falcione e un’autorete

Il Bisceglie esce sconfitto per 2-0 nella quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, disputata con il Polimnia al “Caduti di Superga” di Mola di Bari. Falciano, al 14’, porta subito in vantaggio i padroni di casa, ma il Bisceglie si fa valere dominando il secondo tempo con un lungo assalto alla porta avversaria, ma senza trovare il gol. Al 95’, un’autorete di Carullo chiude definitivamente la gara.

La cronaca

La partita inizia con entrambe le squadre a cercare il tiro dalla distanza. Al 5’, Zaccaria impegna Baietti, mentre al 13’ è Pedrini a trovare la risposta del portiere Rizopoulos. Un minuto dopo, Falciano approfitta di un errore avversario e si lancia verso la porta per segnare l’1-0. Il Bisceglie reagisce: al 18’ Taccogna si vede respingere un tiro ravvicinato, mentre al 25’ Latorre non trova la porta con un colpo di testa. Prima dell’intervallo, Koné spreca un’altra buona occasione, calciando fuori.

Nella ripresa, il Bisceglie continua a premere. Al 54’, Carlucci reclama per una spinta in area, ma l’arbitro lascia correre. Il Polimnia sfiora il raddoppio al 66’ con una punizione di Manzari, mentre al 76’ Aceto si vede negare il gol da una parata strepitosa di Rizopoulos. I nerazzurri si spingono in avanti, ma è proprio al 95’ che arriva la beffa finale: un pallonetto di Camara viene respinto da Stefanini sulla linea, ma il pallone rimbalza su Carullo e finisce in rete per il 2-0 definitivo.

Per il Bisceglie, sarà fondamentale archiviare questa sconfitta e concentrarsi sul prossimo match contro l’Atletico Acquaviva, in programma domenica 17 novembre.

POLIMNIA-BISCEGLIE 2-0

RETI: 14’ pt Falciano, 95’ st Carullo (aut.)

POLIMNIA (3-5-2): Rizopoulos; Gernone, Rapio, Divittorio; Prekducaj, Conteh, Zaccaria, Ramos (40’ st Galano), Avantaggiati; Manzari (33’ st Camara), Santos. All. Anaclerio.

BISCEGLIE (3-5-2): Baietti; Colella (23’ st Carullo), Aceto, Visani (35’ st Forbes); Taccogna, Pulpito (23’ st Ricchiuti), Stefanini, Pedrini (28’ st Martinez), Carlucci; Koné (12’ st Palazzo), Latorre. All. Loseto.

Arbitro: Piciucco di Campobasso. Assistenti: Loconte di Bari e Biagi di Taranto

Ammoniti: Koné, Conteh, Zaccaria, Colella, Carullo

