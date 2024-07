Polignano, in 40mila incantati dal Red Bull Cliff Diving

POLIGNANO – Una tappa piena di colore e di emozione, tra mare e poesia, cielo azzurro e acque cristalline. Polignano a Mare è per l’undicesima volta, la location italiana simbolo della Red Bull Cliff Diving World Series, la più celebre competizione di tuffi da grandi altezze al mondo.

Il paese ha accolto 40.000 fan giunti per assistere, come da tradizione, a uno degli appuntamenti dell’estate pugliese. Sul podio, il rumeno Constantin Popovici e l’australiana Rhiannan Iffland. Per lei è l’ottava vittoria consecutiva dal 2017, imbattibile e impeccabile nel volteggiare tuffandosi dalla piattaforma posta a 21 mt d’altezza a picco sul mare. Conquista così la sua 37esima vittoria su 46 tappe, stabilendosi in cima alla classifica generale.

“Deve esserci una connessione speciale con Polignano,” ha dichiarato la sette volte campionessa mondiale. “Adoro tornare in questo luogo e quest’anno ci daremo battaglia per il titolo mondiale. Non vedo l’ora di vedere come andrà a finire”.

Constantin Popovici, dopo il suo ritiro per infortunio nella tappa precedente a Boston, torna a dominare la piattaforma di 27 metri. “Sono felice di essere qui e di essermi ripreso dall’infortunio. E naturalmente sono felice di aver raggiunto questo ottimo risultato”, ha dichiarato Popovici.

Le due wildcard azzurre hanno conquistato il pubblico di Polignano a Mare con la loro determinazione e abilità. Elisa Cosetti classe 2002, per il quarto anno in gara a Polignano, e Andrea Barnabà, giovane talento triestino del 2004, hanno gareggiato con determinazione piazzandosi rispettivamente al settimo e al sesto posto. E tra tre settimane, l’élite del cliff diving arriverà nella Causeway Coast dell’Irlanda del Nord.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author