Pnrr: Maiorano (FdI), ‘Centrosinistra nasconde progetti irrealizzabili’

“Per l’ennesima volta, il ministro Fitto è venuto alla Camera a relazionare sull’avanzamento del Pnrr, come richiesto e approvato dalla commissione europea che ha positivamente valutato le modifiche al piano italiano realizzate dal governo Meloni. Senza quelle modifiche la commissione non avrebbe versato le rate necessarie per finanziare i progetti che gli enti stanno portando avanti, dato che, come per gli stadi di Firenze e Venezia, i governi Conte e Draghi avevano candidato progetti irrealizzabili entro il 2026”. Lo dichiara in una nota l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro della Commissione Parlamentare Antimafia.

“Cosi è ad esempio per il miliardo che il governo Draghi voleva dare alla società neocostituita Dri d’Italia per un impianto da realizzare a Taranto, di cui ancora non conosciamo la localizzazione – continua Maiorano -. Sindaco Melucci e presidente della Regione Emiliano anziché prendersela con il governo, che ha salvato quei fondi, essendo stati gli unici invitati al tavolo a Palazzo di Città convocato dai dirigenti di Dri d’Italia, perché non mostrano alla città il piano di fattibilità e il bando la cui scadenza è stata annunciata per agosto, e di cui non vi è traccia sulle pubbliche piattaforme? O il piano di fattibilità economica del dissalatore sul fiume Tara che acquedotto pugliese ha candidato al Pnrr senza condividerlo con la città e chiedere prima ai tarantini se lo vogliono?”.

”Da parlamentare del territorio ringrazio il ministro Fitto per aver lavorato al dossier con serietà e attenzione prima di tutto verso le casse dello stato e il bene del Paese, e aver ancora una volta condiviso queste scelte con tutto il Parlamento, compreso un’opposizione ancora lontana dai contenuti”, conclude Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia.

