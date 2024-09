Pietramontecorvino, il bellissimo gesto del presidente Delle Donne

Un gesto nobile e dal grande significato quello del Presidente del Pietramontecorvino Angelo Delle Donne. Il club pugliese, che attualmente per ragioni di maggior vicinanza partecipa al Campionato di Prima Categoria molisano, nella giornata di ieri 8 settembre ha disputato in casa la gara di Molise Cup contro il Frentania.

Al termine del match (concluso con il risultato di 2-1 per il Pietramontecorvino) il Presidente Delle Donne non solo ha preparato da mangiare per tutti i giocatori e staff, non solo si è preoccupato di compilare la distinta di gara, ma si è anche occupato di pulire gli spogliatoi dopo aver sofferto e gioito in panchina con la sua squadra. Angelo Delle Donne, è il patron del club pugliese da più di 4 anni, e nelle ultime stagioni tra Eccellenza e Prima Categoria sta cercando di far crescere sempre di più la squadra in modo tale da consentire un salto di categoria.

