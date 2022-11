Condividi su...

Linkedin email

Il Picerno ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con Andrea Montesano per la risoluzione del contratto, in scadenza al 30/06/2022. Attraverso una nota, la “Società ringrazia Andrea per la professionalità dimostrata, augurandogli le migliori fortune per il raggiungimento dei più alti traguardi sportivi”.