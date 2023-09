Picerno: Longo, ‘Adesso si fa sul serio’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Il Picerno riparte da Francavilla. Dopo il sorprendente sesto posto della scorsa stagione, la compagine lucana comincerà in Puglia il proprio cammino. Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico Emilio Longo ha illustrato così il futuro della sua squadra: “Siamo ambiziosi, ma umili, vogliamo ripartire con lo spirito giusto e da domenica sera si farà sul serio. Vogliamo scrivere una nuova storia, attingendo dalla cultura e dalla disponibilità dei ragazzi. Ciò che abbiamo fatto nella scorsa stagione non ci aiuterà, ricominciamo da capo con fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. Il campo, poi, sarà il giusto parametro del lavoro settimanale. Le altre compagini si sono mosse molto bene, ma dobbiamo guardare in casa nostra per essere fautori di un nuovo percorso”.

