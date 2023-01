Picerno-Giugliano 1-1: Match dai due volti

È uno scontro diretto quello tra Picerno e Giugliano in scena allo stadio Curcio. Sono due, in partenza, i punti in classifica che separano le formazioni di Longo e Di Napoli che occupano rispettivamente il sesto e l’ottavo posto in piena zona playoff.

I padroni di casa passano in vantaggio dopo nemmeno 300 secondi con Santarcangelo che stacca bene di testa su una punizione messa in area da D’Angelo e non lascia scampo a Sassi mettendo in rete il suo primo gol tra i professionisti. Con il cronometro dobbiamo andare al minuto 32 per segnalare l’incursione di De Cristofaro il cui destro, però, finisce tra le braccia del numero 12 gialloblù. La partita si accende anche in panchina: al 37’ il direttore di gara deve intervenire con un cartellino nei confronti del tecnico campano Raffaele Di Napoli. Il Picerno ci riprova poi da calcio piazzato al 41’, ma Garcia di testa dall’area piccola, non trova la porta.

Nella ripresa al minuto 53 il Giugliano si affaccia dalle parti di Albertazzi con Piovaccari che di sinistro, però, non inquadra la porta. Tentativo velleitario al 71esimo di Lucas Felipe che calibra male il destro. L’occasione più pericolosa ce l’ha Poziello che dal limite dell’area, con un sinistro al volo, obbliga Albertazzi alla respinta. Il Giugliano alza i giri e agguanta la rete dell’1 a 1 al minuto 77: sponda di testa di Biasol su calcio di punizione e Pozziello, col piattone mancino, realizza la prima rete in campionato portando in parità i campani. I melandrini hanno l’opportunità di tornare in vantaggio all’83’, ma è il palo a dire no alla bella punizione calciata dal neoacquisto, Emmausso, entrato al posto di Santarcangelo.

Finisce in parità un match dai due volti: meglio il Picerno nella prima frazione di gioco, più incisivi gli ospiti nei secondi 45 minuti che hanno saputo sfruttare bene il cambio di modulo.

PICERNO-GIUGLIANO 1-1

RETI: 5’ Santarcangelo (P), 78’ Poziello C. (G).

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi, Ferrani, De Cristofaro, Kouda (58’ Ceccarelli), D’Angelo (92’ Albadoro), Santarcangelo (58’ Emmausso), Garcia, Golfo (58’ Setola), Guerra, De Ciancio, Novella (81’ Pagliai). Panchina: Crespi, Gammone, Allegretto, Monti, De Franco. All.: Emilio Longo

GIUGLIANO (3-5-2): Sassi, Felippe (87’ Rondinella), Poziello C., Piovaccari (64’ Sorrentino), Oyewale, Zullo, Gladestony, Iglio (46’ Di Dio), Biasol, Ghisolfi (46’ Ceparano), Nocciolini (64’ Salvemini). Panchina: Viscovo, Coprean, Poziello, R., Felici, Scanagatta, Gomez, Scognamiglio, Eyango. All. Raffaele Di Napoli

ARBITRO: Giuseppe Mucera (Palermo) . ASSISTENTI: Giuseppe Luca Lisi (Firenze) e Michele Rispoli (Locri). QUARTO UFFICIALE: Alessandro Recchia (Brindisi).

AMMONITI: Piovaccari, Ghisolfi, Oyewale, Sorrentino (G); Ferrani, Ceccarelli, Albertazzi, D’Angelo (P).

ESPULSO: Al 37’ espulso Raffaele Di Napoli (allenatore Giugliano) per proteste.

NOTE: Spettatori 362 (incasso lordo 3.252 euro) . Corner 1-1. Recuperi 2’/4’.

