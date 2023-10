Lucani in campo per agguantare la seconda vittoria tra le mura amiche forti del 3 a 1 inflitto alla Turris al Liguori e rimanere nelle zone alte della classifica. Campani alla disperata ricerca di punti per lasciare il gradino più basso e dare una spinta ad un avvio di stagione decisamente al rallentatore. Questi gli obbiettivi di Picerno e Sorrento che si affrontano al Curcio in questa sesta giornata di Campionato.

Andiamo subito in cronaca. Il primo tiro è di marca ospite e arriva dopo 8 minuti con Scala che si smarca al limite e prova un destro a giro che sorvola l’incrocio dei pali. Al 15esimo passano in vantaggio i padroni di casa con il solito Murano(1-0) che approfitta di un errore di Marcone su un primo tiro di Novella e un tentativo di respinta maldestro di Blondett che serve su un piatto d’argento al bomber melandrino l’assist per il quinto gol stagionale. Esattamente dieci minuti dopo (25’) Fusco ha sulla testa la palla del pareggio ma è la traversa a dire di no al difensore campano. Al 44esimo il Picerno recrimina un calcio di rigore per un fallo di Fusco su Murano.

Dopo 4 minuti dalla ripresa il Sorrento trova il pareggio con Ravasio (1-1) più abile di tutti a sfruttare una palla messa in mezzo all’area dagli sviluppi di un calcio di punizione. Al 51esimo Murano si mette in proprio e con un destro da 35 metri centra in pieno la traversa.

All’ora esatta il signor Cappai concede un calcio di rigore al Picerno per un tocco di mano in area. Sul dischetto si presenta capitan Esposito alla ricerca del primo gol stagionale: gioia che però gli viene negata da Marcone che si fa così perdonare l’errore sul vantaggio melandrino. A tre minuti dal termine dei tempi regolamentari (83’) il Sorrento ha l’occasione di passare in vantaggio ma è ancora il palo a fermare il mancino di Bonavolontà subentrato al posto di De Francesco. L’ultimo sussulto arriva al 49esimo con Diop che di testa, da solo davanti a Marcone, non ci arriva di testa per un soffio sul cross Pitarresi.

Termina quindi 1 a 1 una sfida impari per posizione ma non per quanto visto sul campo. Un Picerno meno briullante di quello di Torre del Greco concede un punto meritato al Sorrento che ha dimostrato carattere e ottime prospettive di crescita. Per i ragazzi di Emilio Longo un mezzo stop in vista della sfida di Coppa contro il Taranto di Ezio Capuano.

IL TABELLINO DI AZ PICERNO – SORRENTO

Domenica 1 ottobre 2023, ore 20.45, stadio “D. Curcio”: 6a Giornata Campionato Serie C – Girone C

AZ PICERNO (4-2-3-1) Merelli; Novella, Allegretto, Garcia, Guerra; Gallo (46’ Pitarresi), De Ciancio; Vitali (63’ Ceccarelli), Albadoro (46’ De Cristofaro), Esposito (80’ Diop); Murano.

A disp.: Summa, esposito, Gilli, Santarcangelo, Ciko, Biasiol, Savarese, Graziani.

All.: Emilio LONGO

SORRENTO (4-3-3) Marcone; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo (85’ Lamonica), De Francesco (77’ Bonavolontà), Vitale (77’ Petito); Scala, Ravasio, Badje (68’ Messori).

A disp.: Del Sorbo, D’Aniello, Colombini, Vitiello, Kone, Caravaca.

All.: Vincenzo MAIURI

Arbitro: Cappai (Cagliari)

Guardalinee: Cadirola (Milano) – Romagnoli (A. Laziale)

Quarto Uomo: Palmieri (Brindisi)

AZ PICERNO 1 – 1 SORRENTO

MARCATORI: 15’ Murano, 49’ Ravasio

AMMONITI: 15’ Scala, 29’ Gallo, 35’ Novella, 54’ Vitali, 70’ De Cristofaro, 70’ Blondett

CORNER: 5 – 4

RECUPERO: 3’ – 5’

SPETTATORI: 571 (68 ospiti), incasso 5226 €

