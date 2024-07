PD Taranto si schiera con sindacati contro amministrazione comunale

“In un contesto politico sempre più complesso e delicato, il Partito Democratico di Taranto si schiera a sostegno delle istanze sollevate dai sindacati riguardo la surreale situazione che si sta verificando al Comune. I dipendenti comunali sono sempre più vessati da un’amministrazione giudicata inadatta al proprio ruolo e incurante delle esigenze dei lavoratori”. Lo scrive in una nota Antonio Noci, delegato alla politiche del lavoro e relazioni sindacali della segreteria cittadina Pd Taranto.

“Nonostante il sindaco sia spesso presente in prima linea davanti alle telecamere, come recentemente davanti alla sede della direzione generale dell’Asl contro la Regione Puglia, la sua assenza ai tavoli di confronto con i dipendenti comunali è evidente. Questi lavoratori sono fondamentali per il funzionamento della macchina amministrativa e necessitano di migliori condizioni di lavoro, risorse adeguate e un dialogo costruttivo con l’amministrazione”, aggiunge Noci.

“Le rivendicazioni sindacali sono cruciali per il benessere dei lavoratori e per l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini. Se l’amministrazione comunale continuerà a mancare di dialogo, si rischia di creare un clima di tensione crescente, potenzialmente sfociando in uno stato di agitazione sindacale senza precedenti. Un eventuale blocco degli uffici comunali avrebbe gravi ricadute sui servizi offerti e sulla vita quotidiana dei cittadini di Taranto, compromettendo il regolare svolgimento delle attività amministrative”, continua Noci.

“Il PD di Taranto, tramite il delegato alle Politiche del lavoro e relazioni sindacali, Antonio Noci, ricorda all’amministrazione Melucci che solo attraverso un dialogo aperto e trasparente si potranno trovare soluzioni efficaci alle problematiche sollevate. Continueremo a monitorare la situazione, sostenendo lavoratori e sindacati nella loro battaglia per migliori condizioni di lavoro”, conclude Antonio Noci.

