Paura a Martina Franca, bus prende fuoco (foto + video)

Nella serata di sabato 19 ottobre, un autobus della linea “BuSmart” ha preso fuoco in via Alcide De Gasperi a Martina Franca, per cause ancora da accertare. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto anche alcuni veicoli in sosta lungo la strada, provocando piccole esplosioni dovute all’alimentazione a metano del mezzo pubblico. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno coordinato la messa in sicurezza della zona e avviato i rilievi del caso. Fortunatamente, non si segnalano feriti. (Foto e video Francesco Manfuso)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author