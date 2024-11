Paura a Foggia, a fuoco un mezzo per la raccolta della carta (video)

Paura a Foggia nella mattinata di lunedì 18 novembre: in viale Michelangelo, a Foggia, un mezzo per la raccolta della carta ha preso fuoco. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato causato dal conferimento nel cassonetto della confezione di cartone di una batteria di fuochi d’artificio, probabilmente non del tutto vuota.

Accortosi della fuoriuscita di fumo dal cassone, l’autista del mezzo ha immediatamente attivato la procedura di sicurezza, scaricando a terra i rifiuti in combustione. Questa prontezza ha impedito che l’incendio si propagasse all’intero veicolo e ha agevolato l’intervento dei Vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme con il supporto degli operatori Amiu.

I rifiuti bagnati sono stati rimossi, mentre l’area interessata dall’incidente è stata ripulita. Il mezzo è stato trasferito nelle officine aziendali per valutare l’entità del danno.

Antonella Lomoro, presidentessa di Amiu Puglia spa, ha espresso sconcerto per l’accaduto: “Si tratta di un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, scongiurate solo grazie alla professionalità del nostro personale e all’efficacia dei sistemi di sicurezza dell’azienda. Ringrazio i Vigili del fuoco per il loro tempestivo intervento. È probabile che l’episodio sia stato causato da un errato conferimento dei rifiuti. È fondamentale prestare attenzione quando si separano i materiali, rispettando le regole, per evitare danni e rallentamenti nel servizio. Verranno comunque svolte indagini per accertare le responsabilità”.

Nonostante l’incidente non abbia avuto conseguenze gravi, Amiu sottolinea l’importanza di un conferimento corretto per garantire sicurezza e operatività.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio, pertanto non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts