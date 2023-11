Parto d’urgenza al Pronto Soccorso: nasce bimba al Camberlingo

FRANCAVILLA FONTANA – Una bambina è nata questa mattina al Pronto soccorso dell’ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana. Una bella notizia visto che il Punto nascita del nosocomio è chiuso dallo scorso aprile. Si è trattato di un parto d’urgenza. La mamma della piccola è arrivata in Pronto soccorso dove, in quel momento, c’era un cardiochirurgo. Sul posto, allertato dai colleghi, anche il responsabile del reparto di Ostetricia e Ginecologia Salvatore Benizio, per altro in ferie. All’arrivo del ginecologo, la piccina era già nata e, insieme alla madre, supportata dal personale medico e dal 118, è stata subito trasferita all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi per la degenza del caso. Un piccolo miracolo che, però, sottolinea una volta di più la necessità di un servizio essenziale per la comunità.

