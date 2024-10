Parlamento, l’Iniziativa di D’Attis per l’istituzione dell’albo dei sociologi

In un momento in cui le sfide sociali in Italia richiedono un approccio strutturato e professionale, l’onorevole Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia, ha presentato una proposta di legge alla Camera dei Deputati per l’istituzione di un Albo professionale dei sociologi. Questo passo rappresenta un’importante iniziativa volta a riconoscere e valorizzare il ruolo strategico dei sociologi nella gestione delle crescenti criticità sociali che il Paese sta affrontando.

Nella sua nota, D’Attis sottolinea l’importanza di offrire al sistema Paese una risorsa professionale dotata di competenze certificate, in grado di contribuire in modo significativo al rafforzamento delle politiche sociali. L’istituzione di un Albo non solo garantirebbe la qualità e la professionalità degli operatori, ma fungerebbe anche da strumento per supportare il governo nell’affrontare le sfide poste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il PNRR si propone di affrontare e superare gli impatti negativi derivanti dalle problematiche sociali nel contesto economico ed ambientale. In questo scenario, il contributo dei sociologi diventa fondamentale, poiché la loro formazione e competenza possono rilevarsi cruciali per promuovere la coesione sociale e l’inclusione. D’Attis evidenzia come un Albo professionale possa svolgere un ruolo centrale nel garantire che i sociologi operino secondo standard elevati, a beneficio delle comunità e delle istituzioni.

L’iniziativa di D’Attis si inserisce in un dibattito più ampio sulla necessità di valorizzare le professioni sociali e di fornire strumenti adeguati per affrontare le sfide contemporanee. Con la creazione di un Albo, i sociologi avrebbero l’opportunità di essere riconosciuti come attori chiave nel panorama professionale, in grado di apportare un valore aggiunto alle politiche pubbliche e alle strategie di sviluppo territoriale.

In conclusione, la proposta di legge rappresenta un passo significativo verso il riconoscimento della sociologia come disciplina fondamentale per la comprensione e la risoluzione delle problematiche sociali, garantendo al contempo un quadro normativo che assicuri competenze certificate e un elevato livello di professionalità. L’auspicio è che questa iniziativa possa trovare un ampio consenso e contribuire a costruire un futuro più coeso e responsabile per l’Italia.

