+++ Palagiano, operaio muore folgorato +++

Un operaio di 33 anni, originario di Massafra, è morto folgorato mentre effettuava degli scavi per un pozzo artesiano a Palagiano, in provincia di Taranto. È rimasto gravemente ustionato il fratello della vittima, trasportato d’urgenza all’ospedale di Castellaneta, dove si trova ricoverato in condizioni critiche, ma verrà traferito al Perrino di Brindisi. Illeso il papà. I due stavano lavorando all’interno di un loro terreno: l’incidente è avvenuto mentre montavano una elettropompa. Sul posto Carabinieri di Massafra, 118 e Spesal. +++ A breve ulteriori aggiornamenti +++

