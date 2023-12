Ostuni, fuori strada con l’auto: perde la vita 57enne

OSTUNI – Per cause tutte da accertare ha perso il controllo della sua auto, uscendo fuori strada. Non c’è stato nulla da fare per un 57enne di Ostuni, morto a causa delle ferite riportate nel tragico incidente stradale verificatosi nella tarda serata di ieri sulla strada provinciale che collega la Città Bianca con Fasano. Nel sinistro, secondo quanto appreso, non sarebbero coinvolti altri veicoli. A bordo dell’auto, una Peugeot 206, non c’erano altre persone. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, sul posto i carabinieri della compagnia di Fasano, per determinare con esattezza la dinamica di quanto accaduto.

Il sinistro si è verificato nei pressi del parco archeologico di Santa Maria d’Agnano, a circa 3 chilometri dal centro abitato di Ostuni. Il pm di turno ha disposto la restituzione della salma ai famigliari per la celebrazione dei funerali.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp