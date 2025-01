Ostuni, auto giù nel dirupo: automobilista in ospedale

OSTUNI – Per cause tutte da comprendere, mentre era alla guida della sua autovettura è finito giù in un dirupo. Ci sono volute diverse squadre di vigili del fuoco, con tanto di autoscala e personale Speleo alpino fluviale, per recuperare lo sfortunato 73enne conducente di una autovettura che, nel primo pomeriggio di oggi, ha fatto un volo di diversi metri atterrando tra ulivi e sterpaglie della macchia mediterranea nella periferia di Ostuni, sulla Strada dei Colli.

Sul posto, insieme a uomini e donne del 115, anche i carabinieri chiamati a comprendere le cause del sinistro. L’anziano automobilista, che era cosciente all’arrivo dei soccorsi, è stato estratto dall’abitacolo del mezzo e poi condotto in ospedale, a Brindisi, per gli accertamenti del caso. Per fortuna, le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni.

