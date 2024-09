Ospedale “Ferrari”: tre aggressioni al personale sanitario in dieci giorni

L’aggressione nei confronti del medico dell’Unità Operativa di Urologia dell’ospedale “F. Ferrari” di Casarano, avvenuta nella mattinata di martedì 10 settembre, sarebbe l’ultima di una lunga serie di episodi di violenza ai danni del personale sanitario dell’ospedale salentino. È quanto si apprende da fonti del nosocomio. Si tratta di almeno tre casi ai danni del personale medico ed infermieristico, avvenuti negli ultimi dieci giorni. Il meno recente, in ordine di tempo, riguarda un medico preso a pugni dal marito di una donna che attendeva di sottoporsi a un esame radiologico in pronto soccorso. L’uomo ha ritenuto che l’attesa si stesse prolungando troppo e ha iniziato a urlare. Quando un medico gli si è avvicinato per rassicurarlo, gli ha sferrato un pugno al volto.

Qualche giorno dopo una dottoressa, un infermiere, un operatore sociosanitario e un vigilante hanno dovuto rifugiarsi in un ambulatorio per sottrarsi all’ira dei numerosi parenti di un anziano ultranovantenne, deceduto nel reparto di Geriatria. In seguito a quanto accaduto, i famigliari dell’uomo hanno iniziato a urlare e a minacciare il personale sanitario che ha chiamato il vigilante di turno il quale, però, non è riuscito a sedare gli animi. Dopo aver chiuso a chiave la porta dell’ambulatorio, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. Tutti gli aggressori sono stati denunciati.

