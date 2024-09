Ruba e “cannibalizza” uno scooter rubato: arrestato

Nei giorni scorsi, una donna di Galatina si è rivolta agli agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza per denunciare il furto del proprio scooter riferendo, sconfortata, che era l’unico mezzo di cui disponeva per potersi recare al lavoro.

Una immediata attività investigativa è stata attivata, quindi, dai poliziotti, la quale ha portato all’abitazione di un 41enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. All’interno, nonostante tutti gli accessi fossero apparentemente chiusi, si udivano dei rumori provenire da un locale attiguo. Qui era presente il sospettato, intento a cannibalizzare un ciclomotore, le cui caratteristiche coincidevano con lo scooter segnalato nella denuncia del giorno prima, presentata dalla signora.

Per questo motivo, l’uomo, gravato da diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, era ritenuto dagli investigatori soggetto dall’elevata attitudine criminale, per questo nel passato mese di marzo era stata emessa, a suo carico, la misura di prevenzione dell’avviso orale da parte del Questore della provincia di Lecce. Il 41enne, a seguito del ritrovamento, è stato tratto in arresto poiché ritenuto responsabile del delitto di riciclaggio in flagranza di reato. Il veicolo, sebbene parzialmente smontato, è stato restituito alla legittima proprietaria.

