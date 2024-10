Oria, rapina armata in tabaccheria: caccia al bandito

ORIA – Armato di pistola e con volto travisato ha fatto irruzione nella tabaccheria, puntando l’arma contro il titolare e facendosi consegnare l’incasso. Poi è fuggito via, a piedi. È ora ricercato dai carabinieri il rapinatore solitario in azione questa sera ad Oria, in via Torre. Ad essere presa di mira una rivendita di Sali e tabacchi. Dopo essersi messo in tasca il danaro, il bottino è in via di quantificazione, il bandito è scappato, riuscendo a far perdere le sue tracce. Sul posto, i militari della stazione di Oria e del Nor della compagnia di Francavilla, ora sulle tracce del misterioso rapinatore.

