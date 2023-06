ORIA – Incidente stradale sulla provinciale che da Manduria conduce al santuario di San cosimo alla macchia di Oria. Per cause ancora da accertare l’auto si è ribaltata: tanta paura per le quattro persone a bordo, tutte di Torre Santa Susanna, con il conducente trasportato all’ospedale Perrino di Brindisi. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, carabinieri, operatori sanitari del 118 e vigili del fuoco di Manduria.

