Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in Basilicata

Nuova ondata di maltempo in arrivo sull’Italia. Il ciclone invernale in arrivo dal Nord Europa colpirà inizialmente il Centro per poi toccare anche il Sud. Per la giornata di martedì allerta gialla in otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Toscana e Umbria.

