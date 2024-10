Oncologia, attualità e prospettive a Trani

TRANI – Analisi e prospettive delle innovazioni oncologiche nel convegno del 30 e 31 ottobre nella cornice tranese di Palazzo San Giorgio. Il confronto tra personale medico e sanitario punta i riflettori sui passi in avanti nella lotta ai tumori attraverso nuove tecniche, terapie e strumentazioni. Il territorio della BAT, con l’ospedale Dimiccoli di Barletta in testa, coglie le opportunità di crescita grazie alla predisposizione del personale e delle apparecchiature a disposizione. Fondamentale il rapporto con il paziente per fornire e concordare la strategia di intervento più opportuna.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author