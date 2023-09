Omicidio a Santeramo: arrestato 49enne

SANTERAMO – Omicidio preterintenzionale. A poche ore dal diverbio a seguito del quale Luigi Labarile, il 71enne titolare di un’agenzia di assicurazione di Santeramo in Colle, nel Barese, ha perso la vita, è stato arrestato il 49enne incensurato e individuato a stretto giro dall’episodio di sangue.

L’aggressione sarebbe scaturita a quanto pare per futili motivi. Labarile, molto conosciuto in paese per il suo impegno da amministratore pubblico e da direttore di banca, sarebbe stato raggiunto nella sua agenzia di corso Tripoli, in pieno centro, dal 49enne, intorno alle 11 di venerdì mattina. I due – secondo una prima ricostruzione – avrebbero iniziato a litigare, lite che – stando a quanto dicono alcuni concittadini – sarebbe iniziata già nelle precedenti 24 ore, tesi questa al vaglio dei militari. Dalle parole, poi, si sarebbe passati ai fatti. Tra i due sarebbe partita una colluttazione e – da quanto si apprende – il 71enne avrebbe battuto la testa dopo una caduta, per poi morire. Il 49enne sarebbe stato individuato dai carabinieri di lì a pochi minuti. Poi, nel pomeriggio, l’accusa di omicidio e l’arresto. L’uomo sarà accompagnato nelle prossime ore nella casa circondariale di Bari e resterà a disposizione degli inquirenti per ricostruire esatta dinamica dell’omicidio.

