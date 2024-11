Omicidio Giulia Cecchettin, chiesto l’ergastolo per Turetta

VENEZIA – Il pubblico ministero Andrea Petroni ha richiesto la condanna all’ergastolo per Filippo Turetta, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin. La requisitoria, durata due ore e mezza davanti alla Corte d’Assise, ha ripercorso la cronologia dei fatti, smontando le possibili tesi difensive.

Secondo il pm, Turetta avrebbe più volte mentito, nonostante avesse avuto le possibilità e l’educazione per evitare il crimine. “Anche la giovane età – ha precisato Petroni – non esclude che in futuro possa beneficiare di un’attenuazione della pena.” Al termine dell’intervento, è stata consegnata alla Corte una memoria scritta a sostegno della richiesta di condanna.

Non lo giustificare, 𝒏𝒐𝒏 𝒆̀ 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒆. Chiama il 𝟏𝟓𝟐𝟐 ☎️

