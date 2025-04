Ferrovie, Battipaglia-Taranto: via lavori su lotto Grassano-Bernalda

Procede l’ammodernamento della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto: sono stati consegnati i lavori del lotto prioritario Grassano-Bernalda, finanziati con circa 396 milioni di euro del PNRR. Lo ha annunciato Tullio Ferrante, sottosegretario al MIT, sottolineando l’importanza strategica dell’intervento per la riduzione dei tempi di percorrenza e il potenziamento del traffico merci.

Il lotto prevede l’adeguamento della linea per una velocità fino a 200 km/h, oltre a miglioramenti infrastrutturali per la sicurezza idraulica e la capacità di accogliere treni merci più lunghi. Contestualmente, RFI ha dato il via libera all’approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione della stazione di Contursi (Salerno), ulteriore tassello della riqualificazione della direttrice.

“È un salto di qualità per la mobilità tra Campania, Basilicata e Puglia, e per lo sviluppo dell’intero Mezzogiorno”, ha dichiarato Ferrante, che ha ringraziato il commissario straordinario Elisabetta Cucumazzo per il lavoro svolto. “Grazie anche alla nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria, già dal prossimo anno i collegamenti tra Campania e Puglia saranno più rapidi ed efficienti. Se cresce il Sud, cresce anche l’Italia”, ha concluso.

