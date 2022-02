MARUGGIO – È stato sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria un 38enne, pronipote dell’anziano ucciso la scorsa notte a Maruggio. I Carabinieri della Compagnia di Manduria e di Taranto, coordinati dalla Procura della Repubblica, dopo aver ascoltato in caserma alcune persone, hanno eseguito il provvedimento nei confronti del congiunto, al momento indagato con l’accusa di omicidio. L’anziano, Angelo Taurino, ucciso con diverse coltellate al torace e alla gola, era stato trovato la scorsa notte privo di vita sul letto della sua abitazione in via San Nicolò, nel centro del comune di Maruggio. Nel corso della mattinata si sono recati nel piccolo centro in provincia di Taranto, il Procuratore Aggiunto Maurizio Carbone, il Pm di turno Rosalba Lopalco e il comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto il Colonnello Gaspare Giardelli.