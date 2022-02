MARUGGIO- Ci sarebbe un sospettato per l’omicidio dell’84enne di Maruggio trovato accoltellato nel letto la scorsa notte, nel proprio appartamento di via Nicolò 48 : un pronipote dell’anziano è stato portato in caserma per essere interrogato.

Dalle informazioni apprese, pare che nella casa dell’84enne sarebbe stata trovata su un pezzo di stoffa del materasso l’impronta di una scarpa che coinciderebbe con quella del sospettato.

L’autore dell’omicidio, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe introdotto nell’appartamento dell’anziano da una finestra, forse con l’obiettivo si sottrargli i soldi della pensione che poche ore prima l’agricoltore ha ritirato. Sarebbe nata una colluttazione e l’aggressore avrebbe accoltellato a morte l’84enne, colpendolo al collo e al torace.