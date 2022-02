BITONTO – Grande spavento a pochi minuti dal fischio d’inizio in Bitonto-Brindisi. Uno spettatore in tribuna ha accusato un improvviso malore. Inizio del match rimandato di 20 minuti, il tempo necessario per effettuare tutte le operazioni di soccorso del caso. Tempestivi i soccorsi. Lo spettatore, le cui condizioni nel frattempo sono migliorate, è stato trasportato in barella e poi in ambulanza.