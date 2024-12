Omicidio a Lecce: si ipotizza una rapina finita male

Secondo le prime indagini, i killer che nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre hanno ucciso a Lecce Giuseppe De Giosa, 43enne barese, avrebbero cercato di intimidire o sottrarre droga alla vittima. L’uomo, presunto corriere di sostanze stupefacenti, è stato raggiunto da due colpi di pistola, sparati da almeno due sicari, uno dei quali impugnava un kalashnikov. Dal fucile sono partiti anche due colpi a vuoto. Le autorità, pur non escludendo altre ipotesi, sembrano orientarsi verso quella di una rapina andata male durante un incontro per la cessione di droga, con De Giosa vittima di un omicidio non premeditato.

