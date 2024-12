Lizzanello: muore in incidente stradale allenatore del Lecce Woman

In un tragico incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio di giovedì 19 dicembre a Lizzanello, Antonio Camastra, 63enne allenatore delle formazioni giovanili del Lecce Women, ha perso la vita in uno scontro tra lo scooter che guidava e un furgone. L’incidente è avvenuto sulla bretella che collega la Lecce-Melendugno alla tangenziale est. I carabinieri sono intervenuti sul luogo dell’incidente per eseguire i rilievi del caso.

