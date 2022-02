Occhiuto a “Il Punto”: “La scelta di Palese? Emiliano non ha trovato di meglio”

BARI – Il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto, è intervenuto alla trasmissione di AntennaSud “Il Punto” di Manila Gorio.

Vari i temi affrontati dal Governatore calabrese, tra questi anche la rielezione di Mattarella.

“Un bravissimo presidente della Repubblica, ma poteva essere scelto dal primo giorno, la sua rielezione è dettata dall’incapacità dei partiti di scegliere qualcos’altro. Forse perché negli ultimi anni i partiti non sono stati protagonisti neanche della del Governo e ormai si sono abituati a “non scegliere”. Tutto ciò mentre diventa più incisivo il lavoro dei presidenti delle Regioni e dei sindaci, anche perché i cittadini sanno quello che fanno e possono giudicare. La politica attuale – prosegue Occhiuto – parla ancora di destra e di sinistra, persino di centro come accadeva venti anni fa”

C’è chi accusa che i “franchi tiratori” appartenessero a Forza Italia

“Sulla provenienza dei franchi tiratori ci andrei cauto. Posso solo dire che sono dei professionisti, e siccome sono uscite schede col nome di Berlusconi e Tajani, non credo siano di Forza Italia, non avrebbero mai scritto il nome dei loro leader”.

Roberto Occhiuto ha poi posto l’accento sul modus operandi politico per l’elezione del Presidente della Repubblica.

“Il nome della Casellati, afferma Occhiuto, che pure sarebbe stato un ottimo presidente della Repubblica, è stato fatto da Salvini senza nemmeno condividerlo all’interno del centrodestra, un modo di procedere da dilettanti, e questo ha aperto delle ferite nella coalizione. Per usare una metafora calcistica, come se dopo una sconfitta i giocatori si presentano ai giornalisti parlando male dei loro compagni di squadra, sicuramente non vinceranno più nessuna partita!”

Sulla scelta di Emiliano che ha nominato un assessore di schieramento politico opposto al suo, Occhiuto commenta così:

“Se evidentemente se non ha trovato nelle file dei partiti della sinistra personale politico più capace, bene ha fatto a nominare Palese che non è più in Forza Italia. È una persona di sicure capacità, forse nel centsinistra uno con queste qualità non è riuscito a trovarlo”