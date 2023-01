LECCE – Nuovo sit-in di protesta sotto la sede della Direzione Generale dell’Asl dei vincitori del concorso per pulitori di SanitaService Lecce, che sono ancora senza occupazione, nonostante sarebbero dovuti entrare in servizio il 1° luglio 2022.

Trascorso quasi un anno dalla pubblicazione della graduatoria finale di merito del concorso

per 159 pulitori, il Cobas torna a chiedere l’assunzione celere del personale necessario in base ai

fabbisogni reali e che questa avvenga attingendo dalla graduatoria, escludendo qualsiasi altra forma

di reclutamento.

Viste le perdite di tempo durate già un anno – il sindacato- chiede non solo l’assunzione dei 60

pulitori che dovevano iniziare il 1° luglio, come previsto dalla Determinazione n.17

dell’11.4.2022, ma anche la totale copertura delle vacanze in organico di unità di personale, che è stata accertata dalla stessa SanitaService Lecce, mediante i dati riportati sul prospetto relativo al Modello Organizzativo di Fabbisogno del Personale ausiliari/pulitori per l’anno 2022 e rilasciato in ultima versione aggiornata il 5 gennaio 2022 e da cui si evince che, per l’anno 2022 le unità di personale

mancanti, in qualità di ausiliari/pulitori è pari a 194,39 unità, aggiungendo anche i posti vacanti liberati dai pensionamenti alla data odierna. E il Cobas evidenzia come invece il fabbisogno di personale pulitore con l’attuale business plan è passato da n.194,39 dell’anno 2022 ad appena n.81 dell’anno 2023.

Il sindacato, dice infine, che continuerà a portare avanti questa battaglia, affinché le assunzioni del personale di categoria A, ausiliari/pulitori vengano effettuate come previsto dalla legge solo ed

esclusivamente dalla graduatoria concorsuale di SanitaService e per lo scorrimento celere della stessa per gli idonei.

