Nuovo ricovero per Pelè, sarebbe in gravi condizioni

Allarme in Brasile per le condizioni di salute di Pelé. In Qatar sono rimbalzate le voci sull’ennesimo ricovero del tricampione del mondo, il leggendario numero 10 della Seleçao. Da ieri Pelè è ricoverato all’Einstein di San Paolo, un’ospedalizzazione programmata secondo la famiglia, per l’ennesimo ciclo di chemioterapia. Pelé da un anno e mezzo combatte contro un tumore al colon. La figlia Kelly sui social ha smentito che la situazione sia così grave: “Mio padre è in ospedale per un ciclo di cure previste e non sto volando da lui. I miei fratelli sono con papà. Andrò da lui all’anno nuovo”. Kelly si trova a Doha, in Qatar, per seguire la Seleçao