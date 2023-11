Le nuove frontiere del digitale tra metaverso e intelligenza artificiale

BARI – Creatività e innovazione sono le parole d’ordine dell’Apulia Digital Experience 2023, la prima conferenza internazionale made-in-Italy dedicata all’innovazione digitale nelle industrie creative, in programma a Bari questo fine settimana. Tre giorni immersivi di incontri sul ruolo dell’intelligenza artificiale nel mondo dei media, dell’arte e della creatività; sull’evoluzione dello storytelling nel metaverso e le prospettive di sperimentazione e crescita per l’impresa italiana e internazionale. Senza dimenticare i contenuti immersivi e le prospettive che il digitale riserva al mondo dell’arte e di tutto l’audiovisivo. A fare da padroni di casa, l’Apulia Film Commission che ha organizzato la tre giorni con Rai Com. Il tema dell’intelligenza artificiale applicata al cinema, infatti, è uno degli argomenti che sta tenendo banco nelle ultime settimane anche alla luce del da poco concluso sciopero di attori e sceneggiatori che ha letteralmente paralizzato l’industria del cinema hollywoodiano

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp