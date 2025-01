Nocerina, Campilongo: “Complimenti all’Ugento, bravi noi a saper soffire”

Al termine del match vinto per 1-2 ad Ugento, l’allenatore della Nocerina Salvatore Campilongo ha parlato così ai nostri microfoni: “Il primo tempo è stato straordinario, potevamo arrivare all’intervallo con un parziale ancor più rotondo dello 0-2. Poi nel secondo tempo sono venuti fuori secondo me i meriti dell’Ugento, che in casa hanno fatto 15 punti. Non sono pochi, per rendimento interno hanno fatto quasi meglio di noi. La forza di questa squadra è questa, non è un caso che prima della sosta qui sia caduta anche la Virtus Francavilla. Sanchez si è dimostrato impeccabile su punizione e dopo il gol abbiamo perso un po’ di certezze, ma è successo per merito dell’Ugento. Hanno cambiato sistema di gioco a gara in corso e ci hanno fatto soffire un po’. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, non era facile portare a casa questi tre punti. Queste gare sporche e brutte vanno vinte, se si ha l’intenzione di vincere il campionato”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author