New York, siglato accordo Governo – Onu per il potenziamento della Base Onu di Brindisi

Italia e Nazioni Unite si impegnano al rafforzamento della base di Brindisi. Il Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite per il Supporto Operativo, Atul Khare, e il Rappresentante Permanente presso le Nazioni Unite, Ambasciatore Maurizio Massari, hanno firmato a New York un nuovo accordo per il finanziamento di lavori infrastrutturali volti ad apportare migliorie alla sede del Centro di Servizi Logistici Globali delle Nazioni Unite (UNGSC) nel capoluogo pugliese.

