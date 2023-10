Nessun gol al Miramare, Manfredonia-Barletta 0-0

MANFREDONIA – Finisce 0-0 il match del Miramare tra Manfredonia e Barletta. Reti bianche tra sipontini e biancorossi, che non si fanno male e portano a casa un punto a testa. Prosegue l’imbattibilità della squadra di Ginestra, che non subisce gol da 360 minuti, così come quella degli uomini di Cinque dopo il successo per 1-0 sul campo del Gallipoli.

TABELLINO

MANFREDONIA (4-3-3): Rossi; Bamba, Konate, Forte, Taormina; Giacobbe, Amabile, Babaj; Calemme, Pozzebon (39′ st. Cesario), Hernaiz. A disp. Antonino; Balaba, Prencipe, Brunetti, Cirillo, Achik, Basualdo, Viti. All. Cinque

BARLETTA (4-3-3): Sapri; Rizzo, De Marino, Silvestri, Sepe; Cafagna (37′ st. Bramati), Marconato, Padovano (21′ st. Fornaro); Marilungo (12′ st. Di Piazza), Russo (18′ st. Caputo), Ngom (21′ st. Schelotto). A disp. Provitolo, Marsili, Inguscio, Lobosco. All. Ginestra

Note: calci d’angolo: 2-2; ammoniti: Marilungo, Rizzo e Marconato (B); espulsi: 37′ st. Marsili (B) dalla panchina, per proteste; recuperi: pt. 0′, st. 5′

Arbitro: Amadei di Terni

Ass.1: Gianmarco Spagnolo della sezione di Lecce

Ass.2: Gabriele Lovecchio della sezione di Brindisi

