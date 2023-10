Salento amaro per la Team Altamura: il Casarano vince 2-1

Il Casarano supera la Team Altamura e si affaccia per la prima volta in zona playoff. Già al 9’ i padroni di casa protesteranno per un contatto in area di rigore fra Perez ed Errico, il direttore di gara lascia correre. Al 15’ Lattanzio ci prova su punizione ma spara alto. Al 18’ Citro sugli sviluppi di un contropiede non riesce ad incrociare e calcia centrale, palla facile preda di Fernandes. Al 26’ torna a rendersi pericoloso Lattanzio, ma trova la parata di Pucci. Alla mezz’ora Bolognese spara alto, mentre al minuto 38 Mattera di testa non trova lo specchio. La gara si sblocca al 39’: cross di Pedalino in area e deviazione di testa di Errico, che sbaglia porta ed insacca alle spalle del proprio portiere l’autorete dell’1-0. Il primo tempo termina con questo parziale. Al rientro dagli spogliatoi Giacomarro getta in mischia Loiodice, che si rende pericoloso già al 5’. Al 14’ e al 16’ risponde il Casarano con Citro e Giannini, mentre al 18’ Perez spara alto. I padroni di casa cercano il raddoppio ed al 23’ lo trovano con Citro. Perez viene sgambettato in area di rigore e dagli undici metri Citro non sbaglia e insacca sotto la traversa. L’Altamura non riesce a reagire ed il pallino del gioco resta ai rossazzurri che giocano con il cronometro fino all’ultimo dei sei minuti di recupero finali. Nell’ultima azione del match Scardina insacca di testa sugli sviluppi di un corner, ma non c’è più tempo per sperare in una rimonta. Il Casarano vince 2-1 e prosegue la striscia positiva. Secondo ko consecutivo per l’Altamura, che perde terreno in classifica.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp