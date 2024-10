Nations League, Italia travolge Israele: qualificazione ai quarti vicina

Nella quarta giornata di Nations League, l’Italia supera Israele 4-1 a Udine e si avvicina alla qualificazione ai quarti di finale, oltre che alla prima fascia per il sorteggio delle qualificazioni al Mondiale 2026.

Gli Azzurri, guidati da Luciano Spalletti, faticano inizialmente a imporre il proprio gioco, ma sbloccano il risultato al 41’ con un rigore trasformato da Retegui. Nella ripresa, Di Lorenzo raddoppia di testa al 54’, ma Israele accorcia le distanze al 66’ con Abu Fani, che segna direttamente da calcio d’angolo, complice una distrazione del portiere Vicario. La risposta dell’Italia non tarda: sette minuti dopo, Frattesi firma il 3-1, e ancora Di Lorenzo chiude il match con un potente tiro da fuori area.

Esordio speciale per Daniel Maldini, terzo della dinastia dopo nonno Cesare e papà Paolo. A novembre, agli Azzurri basterà un punto contro Belgio e Francia per assicurarsi il passaggio ai quarti.

ITALIA-ISRAELE 4-1

Reti: 41′ rigore Retegui (IT), 53’ Di Lorenzo (IT), 66’ Abu Fani (IS), 73’ Frattesi (IT), 79’ Di Lorenzo (IT).

Italia (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi (87’ Buongiorno), Fagioli (46’ Ricci), Tonali, Dimarco (73’ Udogie); Raspadori (74’ Maldini); Retegui (84’ Lucca). Panchina: Donnarumma, Di Gregorio, Bellanova, Gabbia, Okoli, Zaniolo, Pisilli. All. Spalletti.

Israele (3-4-2-1): O. Glazer; Feingold, Nachmias, Baltaxa; Abada (75’ Baribo), Abu Fani, Kanichowsky (46’ Jaber 5,5), Haziza (64’ Gropper); D. Peretz (81’ Safuri), Gloukh; Madmon (64’ Khalaifi ). Panchina: Keuof, Gerafi, Stoinov, Azoulay, Leidner, Biton, E. Peretz. All. Ben Simon.

Arbitro: de Burgos (Spagna).

Ammoniti: Cambiaso (IT).

LA CLASSIFICA

