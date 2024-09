Nasce Piccì, la mascotte della Protezione Civile Puglia

Maurizio Bruno, presidente del Comitato permanente regionale di Protezione Civile, ha annunciato l’importanza di sensibilizzare i giovani e le scuole sui temi della sicurezza e del volontariato fin dal primo giorno del suo mandato. “Ho voluto mettere i giovani al centro delle priorità del mio lavoro”, ha dichiarato in una nota.

Bruno ha spiegato come sia fondamentale entrare nelle scuole, confrontarsi con gli studenti e far conoscere loro il ruolo della Protezione Civile. “Far comprendere cosa significhi essere volontari e come contribuire alla sicurezza collettiva è come piantare un seme destinato a crescere e dare frutti”, ha aggiunto.

Il progetto, frutto di anni di lavoro, ha ora un volto: “Piccì”, la nuova mascotte della Protezione Civile pugliese. Piccì è un uccellino con becco rosso, mantello e una torcia, simbolo che racchiude i valori e le caratteristiche della Protezione Civile. Il mantello triangolare richiama il logo dell’organizzazione, il becco rosso simboleggia la passione dei volontari e le emergenze da affrontare, mentre le ali e la torcia rappresentano l’impegno quotidiano nella sorveglianza del territorio.

Bruno ha inoltre annunciato che Piccì diventerà protagonista di un cartone animato educativo, pensato per diffondere le buone pratiche di Protezione Civile nelle scuole di tutta la regione. “Piccì non è solo una mascotte, ma il simbolo di ciò che siamo e di come vogliamo apparire agli occhi dei giovani, che rappresentano il futuro della Protezione Civile”, ha concluso Bruno.

