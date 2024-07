Nasce anche a Taranto il comitato ‘No Autonomia Differenziata’

Giovedì 18 luglio, alle o19:00, nella palestra CAM in Via Lazio a Taranto, sarà costituito il Comitato Locale No Autonomia Differenziata.

La promotrice dell’iniziativa è Rosa D’Amato, ex europarlamentare, che durante il suo mandato ha sostenuto la petizione europea contro ogni forma di autonomia differenziata proposta dal Comitato Nazionale. La battaglia ora si sposta sui territori, con l’obiettivo di raccogliere circa 500mila firme in Italia per il referendum abrogativo totale della legge Calderoli.

“È arrivato il momento di scendere in campo per bloccare questa riforma sull’autonomia che differenzia i destini di cittadine e cittadini in base al certificato di residenza, penalizzando maggiormente i lavoratori ovunque abitino – dichiara Rosa D’Amato -. Questa riforma pone fine a tutto ciò che è pubblico e alle tutele previste dai contratti nazionali, riservando solo a chi può permetterselo il diritto alla salute, all’istruzione e alla pensione.”

Se si riusciranno a raccogliere almeno 550 mila firme entro il 30 settembre, il referendum potrà tenersi la prossima primavera. L’appuntamento è quindi per giovedì 18 luglio alle ore 19:00 presso il CAM club in Via Lazio a Taranto per dare il via alle iniziative contro l’autonomia differenziata.

