Nardò, vincere il derby con il Bitonto per rialzare la testa e rimettersi in carreggiata

Dopo quattro sconfitte consecutive, il Nardò è tornato a muovere timidamente la classifica. Nel derby da piani alti contro il Martina, i granata hanno raccolto un punticino che permette loro di schiodarsi da quota 43, ossia i punti che il Toro aveva in classifica dal 28 gennaio scorso. La graduatoria vede ora i neretini al quinto posto, con gli stessi punti dei cugini salentini del Casarano, ad una lunghezza dalla Fidelis Andria terza, ed a metà strada fra il Martina secondo ed il Matera sesto. La griglia che garantisce l’accesso agli spareggi promozione è cortissima, eccezion fatta, ovviamente, per il primo posto. Mister Costantino non vuole però vedere ciò che fanno le altre contendenti, ma preferisce concentrasi sul percorso del suo Nardò.

Domenica a Bitonto i granata cercheranno una vittoria che manca da quasi due mesi, e che permetterebbe alla compagine neretina di rimettersi in piedi in vista del rush finale. Nel caso in cui non dovessero però arrivare i tre punti al “Degli Ulivi” contro l’attuale penultima forza del campionato, ecco che la missione playoff del Toro, apparentemente scontata fino a poche settimane fa, potrebbe complicarsi notevolmente.

