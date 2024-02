Nardò, salta Ferraro: ora l’obiettivo è Massimo Costantino

Ve l’avevamo anticipato, ma adesso è ufficiale: Nicola Ragno non è più l’allenatore del Nardò. Fatali si sono dimostrate le due sconfitte consecutive nei due derby salentini giocati in rapida successione. Zero punti e zero gol contro Casarano e Gallipoli: sebbene la situazione di classifica non sia compromessa, con l’Altamura a quattro punti ed il Martina ad una sola lugnhezza, il club del presidente Alessio Antico ha comunque voluto dare una svolta esonerando il tecnico che era tornato sulla panchina granata nell’estate del 2022. Già al Bianco, nell’immediato post partita, c’è stato un aspro confronto con i sostenitori neretini presenti nel settore ospiti. In sala stampa il mister non si è poi presentato, e probabilmente la via della separazione era già tracciata.

Adesso, con lo scopo di tener vivo il sogno promozione, il Toro sarà chiamato ad affidarsi ad un tecnico di esperienza, pronto ad ereditare la squadra in vista dell’importantissimo match contro la Team Altamura capolista, in programma già per domenica prossima. Fino alla tarda mattinata di oggi sembrava fosse in pole mister Giovanni Ferraro. Il tecnico che nelle ultime due stagioni ha portato in Lega Pro prima il Giugliano e poi il Catania, era il Piano A del presidente Alessio Antico per raccogliere l’eredità di mister Nicola Ragno. La trattativa, incanalatasi in binari apparentemente favorevoli alla fumata bianca, pare sia sfumata nel pomeriggio. E pensare che l’ufficialità era attesa già in giornata. Stando alle ultime indiscrezioni, la scelta del club neretino potrebbe ora cadere su Massimo Costantino, allenatore che vanta in carriera 80 panchine in Serie D fra gironi A, C, E ed I.

