Musica e Tradizione: al via la 3a stagione dell’Orchestra Sinfonica di Matera

L’Orchestra Sinfonica di Matera torna protagonista con la sua terza stagione concertistica, offrendo un percorso affascinante attraverso le tradizioni musicali italiane e internazionali. Con un cartellone di undici concerti, dal 7 settembre al 30 dicembre, la stagione promette di esplorare le molteplici sfumature della musica classica e moderna, grazie a esecuzioni di grandi capolavori e a interpretazioni innovative.

Dal celebre “Pulcinella” di Stravinsky alla Sinfonia Italiana di Mendelssohn, passando per l’omaggio a Mozart con il pianoforte di Francesco Nicolosi e l’interpretazione di Geppi Cucciari del “Pierino e il lupo” di Prokof’ev, il programma si preannuncia ricco di sorprese. In ogni evento, particolare attenzione sarà riservata al dialogo tra solisti e orchestra, con l’obiettivo di far emergere giovani talenti e offrire al pubblico un’esperienza musicale completa.

Il concerto inaugurale, previsto per sabato 7 settembre all’Auditorium Raffaele Gervasio di Matera, vedrà l’esibizione del giovane violinista Paride Losacco, accompagnato dall’Orchestra diretta dal Maestro Pietro Mianiti. La serata sarà dedicata a Felix Mendelssohn, con l’esecuzione del suo Concerto in mi minore op. 64 per violino e orchestra e della celebre Sinfonia n. 4, detta “Italiana”. Il concerto sarà a ingresso gratuito, un gesto di apertura verso tutti gli appassionati di musica classica.

“La nostra intenzione è coinvolgere il più ampio pubblico possibile, offrendo la possibilità di godere della grande musica a prezzi accessibili,” afferma Gianna Racamato, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera (Fosm). Tra i momenti salienti della stagione, il concerto di Natale del 22 dicembre vedrà l’Orchestra esibirsi nella splendida cornice della Cattedrale di Matera, con l’Oratorio di Saint-Saëns.

Un altro appuntamento imperdibile è fissato per il 14 settembre, con lo spettacolo “Tango Sensations”, in collaborazione con il Fadiesis Accordion Festival. Il bandoneón di Fabio Furia, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica di Matera, condurrà il pubblico in un viaggio attraverso il tango, con le musiche di Astor Piazzolla.

I biglietti per i concerti sono disponibili a partire da 10 euro, con riduzioni per studenti. È possibile acquistare abbonamenti per otto concerti a 50 euro, con ulteriori sconti per gli studenti. La stagione si preannuncia ricca di emozioni, offrendo una fusione unica di tradizione e modernità.

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito dell’Orchestra Sinfonica di Matera.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author