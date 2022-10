LECCE – La musica incontra la medicina per informare e prevenire dipendenze da alcol e stupefacenti, coinvolgendo gli studenti delle scuole leccesi, è stato questo il focus del nuovo appuntamento del festival “Musica e Medicina” che si è svolto al conservatorio “Tito Schipa” dopo l’esibizione di giovani talenti della scuola, esperti e rappresentanti delle istituzioni e forze dell’ordine hanno spiegato gli effetti e conseguenze delle dipendenze. Alcol e stupefacenti, come conferma il Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASL vengo assunte in età sempre più precoce, già dagli 11 anni, e non è da sottovalutare nemmeno la cannabis.