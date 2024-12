Musica, c’è un po’ di Bari in questo Sanremo 2025

BARI – Il baccalà è cotto a puntino. Dopo il pokerissimo sfoggiato lo scorso anno con Emma Marrone, Alessandra Amoroso, i Negramaro, Maninni e Diodato – ai quali si aggiunge la vincitrice lucana Angelina Mango – a portare la Puglia sul palco di Sanremo 2025 ci sarà solo Serena Brancale, l’artista barese che quest’anno ha lasciato il segno con la sua performance rap in dialetto barese – a onor della cronaca no né la prima, né l’ultima – “Baccalà” con tanto di video In derr la lanza, sul lungomare del capoluogo.

L’annuncio ufficiale al Tg 1 di pranzo direttamente da Carlo Conti che prende il testimone dopo i grandi successi di Amadeus. Brancale ha appreso la notizia in un ristorante. Il video della gioia, tra lacrime e risate, è stato postato sul web dalla stessa artista barese, come hanno fatto anche molti dei 30 big selezionati.

Per Serena Brancale, artista jazz e soul classe 1989, è un ritorno all’Ariston, dove 10 anni fa aveva partecipato alla sfida nella categoria Giovani, con il brano “Galleggiare” venendo eliminata da Giovanni Caccamo. Ma non solo Puglia. Anche per questa nuova edizione Conti, sul palco dell’Ariston arriva anche Shablo, cantante argentino originario di Senise, nel Potentino. Il producer – tra l’altro – la scorsa estate è stato maestro concertatore della Notte della Taranta di Melpignano

