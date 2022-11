Motori: Fiorio Cup, a Crugnola la prima prova speciale

Condividi su...

È nel clima più vicino alla classica competizione di rally che la Fiorio Cup, seconda edizione, ha avuto il suo avvio a Ceglie Messapica (BR), sul tracciato di Masseria Camarda, a casa della famiglia di Cesare Fiorio: il meteo odierno ha deciso che il fondo più adatto doveva essere molto impegnativo e così è stato, al termine dell’intensa pioggia di stamattina che ha anticipato le partenze. Allo spettacolo non ha voluto mancare il Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani (nella foto sotto, a colloquio con Cesare Fiorio), intervenuto insieme al Presidente dell’AC Lecce Francesco Saverio Sticchi Damiani e alla Direttrice dello stesso ente Francesca Napolitano.

Andrea Crugnola apre con il miglior tempo – Il fango che si è creato sul circuito sterrato di 4,2 Km disegnato da Alex Fiorio, figlio dell’ex DS Lancia e Ferrari, ha messo a dura prova i sei equipaggi selezionati per questa gara tra i migliori rallisti, che si sono confrontati con gli altri due emersi dalle qualifiche di ieri, tutti al volante delle Skoda Fabia R5 gommate Pirelli, fornite dalla P.A. Racing di Alessandro Perico. I risultati della prima prova speciale disputata nel pomeriggio, la Camarda 1, hanno premiato due tra i più forti piloti italiani, ma siamo solo all’inizio della gara. Stasera è infatti in programma la prova in notturna, che sarà seguita domani mattina dalle altre due Prove Speciali che chiuderanno la competizione.

È stato Andrea Crugnola (sopra, nella foto in apertura), fresco Campione Italiano Rally assoluto, che si è presentato con le intenzioni più decise, puntando al bis della vittoria conquistata l’anno scorso alla prima edizione della Fiorio Cup. Il pilota varesino, con accanto Pietro Ometto a chiamargli le note, ha segnato non solo il tempo più veloce in 5’29”91 ma anche il percorso netto, senza accumulare penalità dovute al tocco dei paletti esterni segnapista. “Tutto bene, nonostante un percorso particolarmente insidioso in queste condizioni, su un tracciato che di per sé è molto tecnico e impegnativo”. Così Crugnola ha descritto la propria prestazione, appena uscito dall’abitacolo.