I lucani lottano per l’intero arco del match, recuperato nel punteggio nel corso della ripresa, ma nel finale il Taranto compie il sorpasso decisivo realizzando le tre reti che fissano il punteggio sul 5-2 finale.

Cronaca. Il Bernalda propone il seguente start-five: Damelio, Laurenzana, Ziberi, Grossi, Lemma. Dall’altra parte il Taranto con: Ventimiglia, Di Pietro, Lopes, De Risi, Bottiglione.

I padroni di casa prendono subito in mano il pallino del gioco ma sono i lucani a confezionare la prima palla-gol: sugli sviluppi di una punizione Grossi calcia a rete con la sfera provvidenzialmente respinta da un avversario a salvare la capitolazione. A metà frazione il Taranto passa in vantaggio con un diagonale mancino di Rosato per 1-0. Al 14’ i pugliesi raddoppiano: Rosato innesca Di Pietro, il quale con un preciso pallonetto supera Damelio per il 2-0. In chiusura di frazione il Taranto sfiora la terza rete: Bottiglione dal fondo la mette in mezzo per la girata di Lopes che, da buona posizione, mette di poco al lato. Negli ultimi due minuti gli ionici raggiungono il bonus di 5 falli. Sul suono della sirena Ziberi mette in rete ma gli arbitri non assegnano la marcatura in quanto la reputano a tempo scaduto; le squadre vanno al riposo con il doppio vantaggio dei pugliesi.

Nella ripresa subito pericoloso il Taranto: il rasoterra di De Risi trova la pronta risposta di Damelio. La risposta bernaldese si materializza con una clamorosa palla-gol sprecata: Ziberi pesca l’indisturbato Musillo che, a porta vuota, in spaccata spedisce sul fondo. E’ il preludio alla rete lucana: Laurenzana in banda arma il destro al fulmicotone di Ziberi che insacca. Gli ionici accusano il colpo: la presa difettosa del portiere Ventimiglia agevola Laurenzana che però calcia di poco al lato. I locali cercano di reagire: il diagonale di Rosato scalda le mani a Damelio che, qualche istante più tardi, chiude lo specchio della porta alla conclusione di De Risi. Il Bernalda in ripartenza colpisce con una splendida percussione di Lauranzana, il quale supera un avversario e beffa Ventimiglia per il 2-2. Poco più tardi Damelio salva sul tap-in del tarantino Rosato, sul fronte opposto è il Bernalda ad andare vicino al vantaggio: Musillo recupera una palla vagante e calcia a rete ma De Risi di testa salva sulla linea. Passano un paio di minuti e al culmine di un rapido ribaltamento di fronte il tiro di Lemma costringe Ventimiglia in angolo. Il Taranto torna nuovamente in vantaggio con Bottiglione che penetra in banda a destra trovando il pertugio giusto per infilare la rete lucana per il 3-2. Gli ionici galvanizzati dal vantaggio segnano ancora: Bottiglione dalla destra pesca al centro il tap-in vincente di De Risi per il 4-2. Il tecnico Volpini si gioca la carta del quinto di movimento (Grossi) ma Lopes da distanza siderale insacca il 5-2. Negli assalti finali dei lucani Ventimiglia si oppone alle conclusioni di Laurenzana e Benedetto mentre Di Pietro si immola per deviare con il volto la staffilata di Ziberi.

NEW TARANTO C5: 1 Petrosino, 6 Lopes, 8 Sessa, 9 Teodoro, 10 De Risi, 11 Bottiglione, 12 Ventimiglia, 21 Salvo, 24 Mero, 31 Rosato, 70 Isidoro, 99 Di Pietro. All. Mascolo

BERNALDA FUTSAL: 4 Laurenzana, 6 Plati, 7 Grossi, 8 Ziberi, 10 Musillo, 12 De Pizzo, 14 Damelio, 21 Dilucca, 22 Lemma, 23 Braico, 99 Benedetto. All. Volpini

Arbitri: 1^ Giannelli di Bari, 2^ Traetta di Molfetta; cronometrista Buzzacchino di Taranto

Ammoniti: De Risi (T), Bottiglione (T), Plati (B), Di Pietro (T), Benedetto (B)

Marcatori : 9:13 p.t. Rosato (T), 14:07 p.t. Di Pietro, 4:55 s.t. Ziberi (B), 11:14 s.t. Laurenzana (B), 15:52 s.t. Bottiglione (T), 17:03 s.t. De Risi (T), 18:07 s.t. Lopes (T)